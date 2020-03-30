BÜYÜKÇEKMECE'DE BARİKATLARI KALDIRIP, SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR Koronavırüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı.

Koronavırüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı. Yurt genelinde Evde kal çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.

Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı. Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti. Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.

YAVUZ ÇOCUKLARIMIZI NASIL OYALAYABİLİRİZ DİYE GELDİK

Sahile ailesiyle gelen Serkan Yavuz, Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz. diye konuştu.

Kaynak: DHA