Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kursiyerlerinin el ürünleri görücüye çıktı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi yeni yıl ürünleri satış standı açıldı



İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi tarafından yeni yılda hediye olarak da verilebilecek ürünlerin satıldığı yeni yıl stantları satış sergisinin açılışı yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi tarafından Büyükçekmeceli kadınların el emeği ürünlerin sergilendiği ürünler için yeni yıl satış stantlarının kurulduğu sergi açıldı. Açılışa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, siyasetçi Murat Karayalçın, Başkan Akgün'ün eşi Hatice Akgün ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışı Karayalçın ve Başkan Akgün tarafından yapıldı. Sergide yeni yılda vatandaşların sevdiklerine hediye edebileceği birçok ürün bulunuyor.

Sergi açılışından sonra bir açıklama yapan Başkan Akgün, yeni yılda herkese barış ve huzur dileyerek, "Halk akademisi öğrencileri öğretmenleri yıl boyunca üretmiş oldukları özellikle hediyelik eşyalardan oluşan büyük bir koleksiyon burada ortaya koydular. Tüm Büyükçekmece ailemi yıl başı için hediye alacaklar ise buraya davet ediyorum. Hem ucuz hem de farklı ürünler ortaya konulmuş. Binlerce öğrencimizin üretmiş olduğu bu ürünleri gönül rahatlığı ile sevdiklerine alabilirler" dedi.