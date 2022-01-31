Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
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İSTANBUL'da hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün son yolculuğuna uğurlandı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Akgün, "Ben annemin hiç ölmeyeceğini zannediyordum. Çünkü 90, 95, 100, 105, 107..." dedi.
Hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün için Büyükçekmece'deki Kuba Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi, Zeynel Emre, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz da katıldı.Cenazede konuşan Akgün, "Dünürümüz Birkan Beyi annemden 45 dakika önce rahmetli oldu. Annem bir asırdan 7 sene daha fazla yaşamış 107, 108 yaşında. Öncelikle hepiniz hakkınızı helal edin. Sadece şunu hiç unutmamak lazım; ben annemin hiç ölmeyeceğini zannediyordum. Çünkü 90, 95, 100, 105, 107. En son perşembe günü 4 gün önce bana nasihatte bulundu. Ayağınızı sıkı tutun. Ekmeksiz kimseyi bırakmayın. Kar, kış diye bana nasihatte bulundu. 3 gün sonra da rahmetli oldu annem" dedi.Ayşe Akgün cenaze namazının ardından Sefaköy Merkez Mahallesi'nde defnedildi. Öte yandan aynı saatlerde yaşamını yitiren Başkan Akgün'ün dünürü Birkan Akyollu da Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.