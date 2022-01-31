Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Akgün, "Ben annemin hiç ölmeyeceğini zannediyordum. Çünkü 90, 95, 100, 105, 107..." dedi.

Hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün için Büyükçekmece'deki Kuba Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi, Zeynel Emre, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz da katıldı.