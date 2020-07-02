Büyükçay köyü, içme suyuna kavuştu Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Büyükçay köyündeki içme suyu sıkıntısı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından giderildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Büyükçay köyündeki içme suyu sıkıntısı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından giderildi.

Merzifon'un Büyükçay köyünde önceden yapılmış ama tıkalı olan içme suyu hattında Amasya İl Özel İdaresi tarafından drenaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışmayla birlikte Büyükçay köyündeki içme suyu problemi sona erdi. AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman, Ömer Erkek ve Merzifon İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu, drenaj çalışmasını yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgiler aldı.

Yapılan çalışmayla suyun akışının sağlandığını belirten Erkek açıklamasında, "Büyükçay köyümüzde daha önceden yapılmış olan içme suyu akmadığından dolayı tıkanan içme suyu hattına tekrar drenaj çalışması yapıldı. Drenaj çalışması yaparak suyun akışını sağlamış olduk. Yaparsa yine AK Parti yapar. Büyükçay köyü halkına hayırlı olsun" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA