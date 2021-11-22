Büyükbaş Hayvancılık İçin Ülke Hayvancılığına Model Olacak Bir Proje Geliştiriyoruz

Valiliğimiz koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Ülkemiz hayvancılığına model olan Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesinin ardından, yine Valiliğimiz koordinesinde Büyükbaş Hayvancılık için yeni bir model geliştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda proje çalışmaları ele alındı.

Ziraat Bankası Tokat Şube Müdürü Mustafa Kırkız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Salih Çelik, Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sami Karyağdı ile İl Tarım Müdürlüğünden konu uzmanı veteriner hekimlerin katıldığı toplantıda projenin yol haritası belirlendi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında Ziraat Bankasıyla imzalanan sözleşme ile 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 0 faizli kredi ile yetiştiricilere 100 koyun dağıtıldığını hatırlatarak "5 yılda 5 yüz bin koyun dağıtımının bu yıl ki ayağı kapsamında 100 bin koyunun yetiştiricilerimize dağıtımı devam ediyor. " dedi.

Büyükbaş hayvancılığı geliştirmek için de model bir proje hazırlandığını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, "Çiftçilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, köyden kente göçün önlenmesi ve sürdürülebilir modern hayvancılık temelinde hazırladığımız proje kapsamında; çiftçilerimize, bölgemize uyumlu yüksek verim özellikli hayvan temini sağlanacaktır. Bununla beraber proje kapsamındaki hayvancılık işletmelerinde, piyasa fiyatlarının üstünde süt ve hayvan alım garantili sözleşmeli bir üretim modeli geliştirileceğiz. İşletmelerde hayvan ırk ıslahı, koruyucu veteriner hekimlik faaliyetleri, mera ıslahı, çiftçi eğitimleri, kaba yem ve tohum desteği verilecektir. Projenin yeni ahır inşası, mevcut ahırların rehabilitasyonu, gebe düve üretim merkezi, Besilik Hayvan Toplama Merkezi, hastalıktan ari işletmelerin oluşturulması, işletmelerde üretilen çiğ sütün kalitesinin artırılması gibi geniş bir yelpazede bir organizasyon şeması içinde tasarlıyoruz. Projemizin yerelden ulusala en önemli projelerimizden biri olmasını hedefliyoruz ve ülke hayvancılığı için model olacağını düşünüyoruz. Projemiz çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanındayız ve desteğimiz tamdır. " dedi. 22 Kasım 2021 Haber : Gülay KARTAL

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