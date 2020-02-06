Büyükakın "Ombudsmanlık vatandaş odaklı devlet anlayışıdır"

06.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:25

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Kocaelililerle bir araya geldi. Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Varlık sebebinin halk olduğunu unutmayan, bunun hesabını sürekli olarak vatandaşına veren bir kamu yönetimi inşa etmek için mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Ombudsmanlık, vatandaş odaklı bir devlet anlayışına sahip bir sistemdir" dedi.

"OMBUDSMAN HALKLA BULUŞUYOR"

"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleşti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un öncülük ettiği buluşmaya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK"

Programın açılış konuşmasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın "İdare ile vatandaş arasındaki bütün mevzular mahkemelere konu olacak türde değil. Bazı konular mahkemeye gitmeden, aradaki bir görüşme mekanizmasıyla çözülebilir. Türkiye'de belli alanlarda arabulucu avukatlar var. Mesela arabuluculuk müessesesi, yargının yükünü alan, işleyişini hızlandırmakta. Ombudsmanlık müessesesi de aslında idare ile halk arasında yargıya gitmesine gerek olmadan çözülebilecek konuları işleyebiliyor. Bu nedenle Ombudsmanlık müessesesiyle yargının iş yükü azalacak, hem de idare daha iyi bir denetim mekanizmasına kavuşmuş olacak" dedi.

"KAMU İŞLEYİŞİ HIZLANACAK"

Ombudsmanlık'ın önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın; "Ombudsmanlık medeniyetimiz açısından da son derece önemli bir ayrıntı. Bu mekanizmanın dünyada birçok örneği var. Ombudsmanlık kamunun işleyişini çok daha başarılı hale getirebilir. Böylelikle hem yargının iş yükü azalmış olur, hem idare daha iyi bir denetim mekanizmasını kavuşmuş olur" dedi.

"ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERİYOR"

Türkiye'nin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Türkiye'mizin ulaştığı standartlarda çeşitli mekanizmalar var. Ombudsmanlık, sorunların yargıya gitmeden problemleri çözecek bir kurum. Müşteri odaklı bir devlet anlayışını; varlık sebebinin halk olduğunu unutmayan bunun hesabını sürekli olarak vatandaşına veren bir kamu yönetimi inşa etmek için mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Bu anlamda adım atılan Ombudsmanlık, en önemli eksiğimizi tamamlayan bir sistem olmuş olacak" dedi.

"HALKIN AVUKATIYIZ"

Sistemin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç; "Asıl görevimiz kamu hizmeti veren kurumlar ile vatandaş arasında bir anlaşmazlık yaşanırsa, bu olayı mahkemeye intikal etmeden bir arabulucu olarak Ombudsmanlık ile bunu çözmek. Dünya'daki yaygın tanımlamayla halkın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da kamuoyunun vicdanını temsil ediyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarıyla da idareye husumet veya hasım değil idarecilerimize kamu hizmeti veren kurum ve yöneticilerine yol göstermiş oluyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler