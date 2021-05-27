Büyükakın, MBB'de oy birliğiyle yeniden başkan seçildi

Oy birliğiyle yeniden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Müsilajla mücadele için tüm paydaşlarımızın katılımıyla eylem planı hazırlayacağız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği, 2021 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, oy birliğiyle yeniden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. İstanbul'da yapılan toplantıda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında görev yapacak encümen üyeleri de seçimle belirlendi.

"EYLEM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ"

Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Marmara bizim göz bebeğimiz" mesajını verdi. Büyükakın konuşmasının devamında, "Son günlerde Marmara Denizi'nin öncelikli gündem maddelerinden biri de müsilaj, diğer adıyla deniz salyası. Deniz ekosistemini tehdit eden ve deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile de rahatsızlık oluşturan müsilaj ile mücadele etmemiz gerekiyor. Geçen hafta çevrimiçi bir seminer ile konuyu ele almaya başladık. Müsilaj sorunu ancak bölgesel düzeyde tüm paydaşların ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir eylem planı kapsamında çözülebilir" dedi.

"MİSYONUMUZ MARMARA DENİZİ'NİN MUHAFAZA EDİLMESİ"

Marmara Belediyeler Birliği'nin son dönemde konuşulacak en önemli konusunun Marmara Denizi olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Uzmanlarla toplantı yapmaya devam ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile durumu görüşüyoruz. Çok yakın bir tarihte belediye başkanlarımızı ve konunun uzmanlarını davet ederek bir toplantı yapacağız. Küresel ısınmayla deniz suyunun 2-3 derece sıcaklığının artması bir sebep ama bunun yanında asıl sebep Marmara Denizi'ne ileri ya da biyolojik arıtma olmadan yapılan deşarjlar. Deşarjları arıtmadan geçmeden devam edilirse Marmara Denizinin sonu iyi olmayacak. Marmara Belediyeler Birliği olarak kuruluş sebebimiz, varlık sebebimiz, misyonumuz Marmara Denizi'nin muhafaza edilmesi. Bakanlığın inisiyatifiyle belediye başkanlarımız ve konunun uzmanlarıyla çalışarak Marmara eylem planı hazırlanmalıyız." diyerek Marmara Denizi'nin korunması konusunda eylem planı hazırlığı olacağını söyledi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA"

Konuşmasında ayrıca Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi'nin de önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacağına değinen Büyükakın, "Bölgedeki paydaşların etkin katılımı ile bölgesel stratejiler ve eylem planına ilişkin kararların alındı. Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi, Birleşmiş Milletlerin 17 başlıkta belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının pek çoğu ile doğrudan; 11 nolu Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar amacını ise merkezine alarak katkı yapıyor. 'Güçlü Yerel İşbirliği ve Ağları ile Üretimde Verimliliği, Yenilikçiliği ve Küresel Rekabeti Önceleyen, Doğal ve Kültürel Varlıkları ile Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Yerleşmelere Sahip Marmara' vizyonunu sunuyor" dedi.

MBB ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ

Başkan Büyükakın'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan meclis toplantısını yönetmek için divandaki yerini aldı. MBB başkanlık seçiminin yanı sıra encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar MBB encümen üyeliğine seçildi. Meclis Toplantısı'nın ardından yeniden seçilen Encümen Üyeleri ile MBB Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu'nun seçimi yapıldı. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, seçimlerin ardından 2020 Yılı MBB Faaliyet Raporunu meclise sundu.

Kaynak: Bültenler