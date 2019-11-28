28.11.2019 00:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:00

Büyükada davasında 6 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 5 sanığın örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 5 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı davasının 10. celsesi görüldü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Günal Kurşun, Nalan Erkem ve Nejat Taştan ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda STK temsilcisi izleyici olarak yer aldı.

Kılıç'ın 15 yıl hapsi istendi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın bylock kullandığını kaydetti.

Firari olan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Kamış'ın sanık Kılıç'ın kız kardeşinin eşi olduğu aktarılan mütalaada, FETÖ liderinin talimatının ardından Kılıç'ın, BankAsya'ya para yatırdığı anlatıldı. Mütalaada sanık Kılıç'ın telefonunda FETÖ liderinin konuşmasına ait video da bulunduğu belirtildi.

Savcı tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında sanık Kılıç'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Örgüte yardımdan 15 yıl istendi

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın anayasal düzeni ve toplum huzurunu hedef alan, ülkemiz aleyhine gerçekleştirilen uluslararası faaliyetlerde taşeron görevini üstlendikleri ve terör örgütü lehine faaliyette bulunduklarını belirterek bu sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini istedi.

5 sanığa beraat istemi

Sanıklar İlknur Üstün, Ali Ghravi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek'linin hakkında yapılan incelemelerde ve MASAK raporunda terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığını belirten savcı, haklarında dava açılan kişilerle yaptıkları görüşmelerin hayatın akışına uygun görüşmeler olduğunu belirterek beraatlerini istedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları esasa ilişkin mütalaada eksiklikler olduğunu belirterek, ek mütalaa hazırlanması için talepte bulundu. Avukatlar ve sanıklar mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma hazırlamaları için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.

Öte yandan duruşma öncesinde bir grup adliye önünde basın açıklaması yaparak sanıklara destek verdi. Grup basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Gündem Derneği Başkanı Özlem Yılmaz, "Biz insan hakları savunucularının beklentisi, kamu adına hareket eden savcının yine kamu adına bu haksızlığa ve ortaya çıkan eziyete son vermek adına beraat talebinde bulunması ve davanın böyle sonuçlanmasıdır" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında ceza talep ediliyor.

Kaynak: İHA