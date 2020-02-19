Büyükada Davası'nda karar duruşması görülecek; Af Örgütü sanıkların beraatini istiyor
Gezi Davası'nın beraat ile sonuçlanmasının ardından gözler 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı "Büyükada Davası"nda görülecek karar duruşmasına çevrildi. Uluslararası Af Örgütü sanıkların masum olduğunu savunarak, "Beraat dışında her karar zulümdür" açıklamasında bulundu
Gezi Davası'nın beraat ile sonuçlanmasının ardından gözler 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı "Büyükada Davası"nda görülecek karar duruşmasına çevrildi.
Uluslararası Af Örgütü, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesinde, "temelsiz terör suçlamalarıyla gözaltına alınan 11 aktivistin tamamının beraat ettirilmesini" beklediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle