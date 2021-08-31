Büyük Zafer, Mudanya'da bu yıl yine gururla kutlandı
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Büyük Zafer, Mudanya'da bu yıl yine gururla kutlandı

Büyük Zafer, Mudanya'da bu yıl yine gururla kutlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zaferin 99. yıl dönümü Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güzelyalı Atatürk Parkı'nda araç konvoyu ile devam etti. Kutlamalar kapsamında İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mudanyalılar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi yine Mütareke Meydanı oldu. Sanatçı Türkü Akbayram sevenleriyle buluşurken şarkı ve türkülerini Mudanyalılarla birlikte söyledi. Konserin sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkü Akbayram'a teşekkür ederken, meydanı dolduran binlerce kişinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos'un emperyalizme karşı mücadelenin taçlandığı, bağımsızlık ve özgürlüğün en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Bugün Cumhuriyete, barışa giden yolda kazandığımız en büyük zaferimiz. 30 Ağustos, 99 yıl sonra da Atamızın gösterdiği hedefe durmadan yürüyenlerin, üretenlerin, demokrasiye inananların, birlikte mücadele edenlerin bayramıdır. Bağımsızlık ve özgürlük pusulamız Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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