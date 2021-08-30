Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı Varyantı'ndan başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe yerleşik yabancılar da katıldı.

Kutlamalar kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde resepsiyon verildi.

Muğla

Muğla'da Vali Orhan Tavlı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Tavlı, Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Resepsiyona, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda davetlilerle ilgilenen Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Burdur

Burdur'da da Vali Ali Arslantaş'ın ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Polis Evi Göl Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde organize edilen resepsiyona şehit ailelerinin yanı sıra devlet korumasında olan çocuklar, kentin protokol üyeleri katıldı.

Isparta

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Mehteran eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Belediye binası önünde başlayan etkinlik, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Mehteran ekibinin gösterisi ise büyük ilgi gördü.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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