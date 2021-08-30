Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik Bilecik'teki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Bilecik

Bilecik'teki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Tören, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Jandarma Personel Teğmen Yusuf Yetişir'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirildi.

Tören, valilikte tebriklerin kabulünün ardından şehitlikte devam etti. Protokol üyeleri tarafından şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı.

Saygı atışıyla devam eden törende Vali Vekili Kadiroğlu, şehitlik defterini imzaladı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Balotelli Samet Aybaba Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.08.2021 11:49:39. #1.13#

title