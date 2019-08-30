Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30.08.2019 13:18

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elbistan'daki tören, Kaymakam Özkan Demir, Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş ve Belediye Meclisi Üyesi Dilek Çevik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş'un konuşmanın ardından, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Afşin

Afşin ilçesi'ndeki tören de Kaymakam Vekili Özkan Demir ile Afşin Belediye Başkanı Yardımcısı Abbas Binboğa tarafından Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Çavuş Onur Köken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sonsuza kadar minnet ve şükranla anılacağını belirterek, "30 Ağustos Zaferini bize armağan eden, kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız korkusuzluğun, yurtseverliğin, bir efsanesi, bir destanı olmuştur. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile ulusça, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Etkinlik, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA