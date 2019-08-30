Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, Baykan ilçesinde törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, Baykan ilçesinde törenle kutlandı.
Tören, Şehit Astsubay Yakup Akdağ Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Mehmet Tunç, Atatürk Anıtına çelenk sundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Çökük yaptı.
Daha sonra Kaymakam Tunç, makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Veysel Karani Belediye Başkanı Murat Akgün, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Veysel Karani Komando Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Amiri Ünal Adakan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.