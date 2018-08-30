Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor
Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Silivri Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde fenerlerle Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında yaklaşık 300 metrelik Türk bayrağı taşındı.
Vatandaşlar, evlerinin penceresinde ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izledi.
Atatürk Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.
Program havai fişek gösterisiyle son buldu.