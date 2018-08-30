Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Viranşehir Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Üsteğmen Ali Alkayiş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Ömer Çimşit, makamında tebrikleri kabul etti.

Çimşit, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Törene, Vranşehir Garnizon Komutanı Fatih Cesur, Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Arslan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akçakale

Akçakale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumuyla başladı.

Törenin ardından Kaymakam Hamza Özer, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

Birecik

Birecik ilçesindeki Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Kadir Perçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çetin Şahin'in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Perçi, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Yener Umul, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çopur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Bayraktar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Esat Uğur ile vatandaşlar katıldı.