Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Sosyal medyanın gündemine giren 'çilek deneyi' videosunu yayan kullanıcı görüntülerin kurgu olduğunu belirterek "Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa süre sonra diğer platformlara da 'çilek deneyi' adıyla yayılan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. Videonun yayılmasının ardından birçok insan kendi deneyini yaparak görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başlamış ancak bir çok kullanıcı yapılan işlemin işe yaramadığını söylemişti.

VİDEOYU PAYLAŞAN KİŞİ İTİRAF ETTİ

Videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı videonun kurgu olduğunu açıkladı. Kullanıcı, tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini, kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini, ayrıca sahte olduğunun çok belli olduğunu söylüyor.

"HİÇBİR BÖCEĞİ SUDA BOĞMADIM"

Videoyu yayan sosyal medya kullanıcısı yaptığı açıklamada, "Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil" ifadelerini kullandı.