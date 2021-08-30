Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
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Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyük Taarruz Zafer Haftası 99. Yıl dönümü Kutlama programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Afyonkarahisar semalarında izleyenlerin nefesini kesen bir gösteri sundu.

Büyük Taarruz Zafer Haftası 99. Yıl dönümü Kutlama programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Afyonkarahisar semalarında izleyenlerin nefesini kesen bir gösteri sundu.

Milli Mücadelenin kilit şehri Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında cesur ve estetik hareketleriyle izleyenleri gökyüzüne kilitleyen Türk Yıldızları Afyonkarahisar semalarında Afyonkarahisarlılar için selamlama gösterisi yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında yaptıkları gösterilerde Büyük Taarruz Zafer coşkusunu doruğa çıkardı. Tarihi Afyon Kalesi ve şehrin etrafında tur atan pilotlar gösterilerinde Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna özel ay ve yıldız figürü çizdi.

Türk pilotlarının hem cesaret ve gücünü, hem de eşsiz yeteneğini sergilediği gösteriler izleyenleri gökyüzüne kilitledi. Heyecanla izlenen gösterileri vatandaşlarda bulundukları yerlerden cep telefonlarına kaydetti.

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Kaynak: Habermetre

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Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Haberler
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