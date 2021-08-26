Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi
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Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Keklik, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, savaşa giden yolun o zamanlarda sıcak asfalt değil, taşlık kayalık bir yol olduğunu kaydetti.

Eroğlu, "Askerlerin ayağında çarık vardı. Sırtlarında büyük yük. Ama vatanı kurtarmak için vatan, bayrak, hürriyet sevgisi vardı. O aşkla zafer yolunu katettiler." dedi.

Zaferin kolay kazanılmadığını dile getiren Eroğlu, "Mazisini tanımayan istikbalde büyük hedeflere imza atamaz. Buradaki şanlı mücadeleyi, büyük zaferi 7'den 70'e kadar bütün vatan evladına anlatmamız lazım." diye konuştu.

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen gruba çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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