Büyük Şire Pazarı için sosyal mesafe uyarısı Malatya Büyük Şire Pazarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Malatya Büyük Şire Pazarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Özellikle kayısı alış verişinin yapıldığı Büyük Şire Pazarı için sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Valilik salonunda, Büyük Şire Pazarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Defterdarı Ali Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Büyük Şire Pazarında yaşanan sıkıntıların ele alındığı toplantıda, sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantının ardından Büyük Şire Pazarına geçen Vali Baruş'u burada, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan karşıladı. Pandemi sürecinde Şire Pazarı meydanındaki kalabalığın önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması talimatını veren Vali Aydın Baruş, burada esnaflarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Emniyet Acil Durum Butonları ve Emniyet Noktasının varlığı ile güvenlik sorununun kontrol altında tutulduğunu söyleyen Vali Baruş, "Büyük Şire Pazarının sorunlarının çözümü için gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA