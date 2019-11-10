Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Mustafa Kemal Atatürk Dinar'da vefatının 81'inci yılında anıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Dinar'da vefatının 81'inci yılında anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Programda sirenler eşliğinde saat 09: 05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde ise İstiklal Marşı okundu.
Anma programının devamı ise Dinar Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenci gösterileriyle Park Ala Düğün salonunda gerçekleştirildi.