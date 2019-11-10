Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk Dinar'da vefatının 81'inci yılında anıldı.

10.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:36
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

'da vefatının 81'inci yılında anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Programda sirenler eşliğinde saat 09: 05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde ise İstiklal Marşı okundu.


Anma programının devamı ise Dinar Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenci gösterileriyle Park Ala Düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et