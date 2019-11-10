Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:40

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Batman'da tören düzenlendi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta yapılan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nın yanında kurulan meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından ve askeri dehasından kesitler aktarıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosunun verdiği konserin ardından anma programı sona erdi.

Siirt

Siirt'te düzenlenen tören, Vali Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Çığır'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yönetiminde okulun korosunca Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Törenler, "Atatürk Resimleri" sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Elazığ

Elazığ'daki anma töreni, öğretmenevi önünde başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Şırnak Kültür Merkezi'nde devam eden programda, şiir okundu, oratoryo ve sinevizyon gösterisi sunuldu.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Hulisi Şahin ve Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Batman Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Atatürk'ün hayatından kesitler aktarıldı.

Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterisi ve okunan şiirlerle devam eden anma programı, resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Bingöl

Bingöl Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programa, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile kamu ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA