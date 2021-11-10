Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.
MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.
Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini ve solistliğini İbrahim Yazıcı yaptı.
Konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'in "Piyano Konçertosu" ve Franz Schubert'in "8. Senfonisi" müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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