Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde anma programları düzenlendi.

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde anma programları düzenlendi.

İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen tören de Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okundu.

İlçedeki anma programı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

Nurdağı ilçesinde ise Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Kaymak Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Araban ilçesinde de Araban Anaokulu bahçesinde yapılan törende Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title