Büyük Önder Atatürk, Ferizli ve Söğütlü'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde törenlerle anıldı.
Ferizli'de düzenlenen törene, ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra öğrenciler, hazırladıkları programda şiirler okudu.
Söğütlü'de Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulan anma programı, 15 Temmuz Ortaokulu'nda devam etti.
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