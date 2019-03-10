MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler, zulmete dayanırlar, çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür, her zaman da büyük kalacaktır." dedi.

Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ecdat yadigarı topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kutlu ceddin izinden yürüyüp iradesini temsil ettiklerini belirten Bahçeli, Söğüt'ün 720 yıldır sönmeyen beka meşalesi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk duraklarının Söğüt olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Burayı tesadüfen seçmedik, buraya 'iş olsun' diye gelmedik. Söğüt, tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır. Söğüt bir başlangıçtır ama en hayırlı başlangıçlardandır. Söğüt ikinci Ergenekon'dur, ikinci Türeyiş Destanı'dır, yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı'nın ağırlık merkezidir. Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerine doğan umut güneşi, Türklüğün ülkü beşiğidir. Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkuresi kesintiye uğramış yurdumuz Söğüt ile kendine gelmiş, Söğüt bilinci ile geleceğe uzanmıştır. İlhamımızı buradan alıyoruz. Gücümüzü tarihten kazanıyoruz, sırtımızı sizlere yaslıyoruz. Söğüt varsa umut vardır. Gölgesi hepimize yetecektir."

Seçimlere 3 hafta kala 400 çadırlık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Bahçeli, "Beka için milli karar, cumhur için istikrar, sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. Söğüt kazanırsa Türkiye kazanır, Söğüt kararlı olursa Türkiye'nin bahtı açılır. Söğüt, Cumhur İttifakı derse Türkiye istikrar ve güvenlikle buluşur. Bu vesileyle Söğüt Belediye Başkan adayımız İsmet Sever'e, diğer ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte Cumhur İttifakı adaylarına üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır"

Devlet Bahçeli, Türkiye'yi karanlığa itmek isteyenler, "Türkiye köşeye sıkışsın." diyenler olduğunu kaydetti.

Milli bekanın hedef alındığını, milli birliği yıkma planları yapıldığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor. Zalimler rehavetimizi kolluyor. 1920'de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osman Gazi'nin kabrini alçakça tekmeleyip 'Osman bak, ben geldim. Haydi kalk da memleketini kurtar' dediyse, bu vandalın peşinden gidenler de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açtılar, hendek kazdılar, barikat diktiler, işgal ve isyana kalkıştılar, başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, yine başaramadılar ancak durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar."

"Hevesleri her zaman kursaklarında kaldı"

Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek için kolları sıvayanlar ve Türkiye'den Irak çıkarmak için pusuya yatanların, ekonomik tetikçileriyle Türkiye'nin üzerine gelerek döviz silahını çektiklerini, faiz ve rant lobisini harekete geçirdiklerini belirten Bahçeli, "Küresel tefeciler, bölgesel iş birlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, devşirilmiş siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikasta heves ettiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı. Bundan sonra da kalmaya ant olsun devam edecektir çünkü Türk milleti oynanan oyunları gördü, zalimleri tanıdı, zulme aşılamayacak bir duvar çekti. Ne var ki düşmanlık değişmedi. Kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler dönüşmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, şimdi de bunlara "zillet"in eklendiğini dile getirdi.

Bu kesimin, bugünlerde "patlıcan, biber, soğan" diyerek, patatesten sonuç almaya çalıştığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Pazarı, çarşıyı, manavı bilmezler. Söğütlü ne yer ne içer kaygı duymazlar. Konu istismarsa, konu provokasyonsa, konu yalansa, konu dedikoduysa bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar, zira işlerine böyle geliyor. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı sevinçten havaya uçuyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Dış ticaret açığı artmaya görsün gülmekten kendilerini alamıyorlar. Hele dövizin fiyatı bir yükselsin, felaket tellalları hemen ortalığa üşüşüyor. Onursuz bir kazancı, onurlu bir kayba üstün tutuyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Haysiyetli yaşamın doğası budur. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar, elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz, iklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir."

"Söğüt'e bakan bekayı görür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatan elden giderse bunun telafisinin olmayacağını vurguladı.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak? Ezan susarsa bunun ikamesi ne şekilde sağlanacak? Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak? Zillet ittifakını oluşturan partiler diyor ki 'Beka sorunu yoktur.' Beka sorunu olup olmadığını gelsinler büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlü ile paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler, zulmete dayanırlar, çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür, her zaman da büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Söğüt'e bakan bekayı görür, bekanın sıcaklığını hisseder. Söğüt'ü idrak ve ifade etmeyi bilenler bekayı bal gibi anlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA