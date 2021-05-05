Büyük Menderes Nehri'nin Aydın kısmındaki bazı bölümlerinde sular çekildi
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Büyük Menderes Nehri'nin Aydın kısmındaki bazı bölümlerinde sular çekildi

Büyük Menderes Nehri'nin Aydın kısmındaki bazı bölümlerinde sular çekildi
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerde kuraklığa bağlı su seviyesi düştü.

Aydın'ın Germencik ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerde kuraklığa bağlı su seviyesi düştü.

Turanlar ve Karaağaçlı mahallelerinin alt kısımlarından geçen Büyük Menderes Nehri'nde suların çekilmesiyle bazı bölgelerin kuruduğu gözlendi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, gazetecilere, çiftçinin bu yıl kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının düştüğünü aktaran Çapakçıoğlu, "Büyük Menderes Nehri'nde 2007 yılında çok büyük kuraklık yaşanmıştı. Maalesef yine o yıllara doğru gidiyoruz. Bu yüzden çiftçi zor duruma düştü. Menderes Nehri kuruma aşamasına geldi. Suyun azlığından dolayı bazı çiftçilerimiz de ayçiçeğine yöneldi." dedi.

Çiftçilerden Serdar Tezcan ise bu yıl kuraklığı hat safhaya çıktığını dile getirdi.

Menderes Nehri'ndeki su debisinin azaldığına dikkati çeken Tezcan, "Artezyen kuyularıyla çare arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Çoban ise kuraklık dolayısıyla bu sezon endişeli olduklarına ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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