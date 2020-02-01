Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
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Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Hazine filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Hazine konusu, Büyük Hazine özeti ve Büyük Hazine oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Hazine filminin detayları…

01.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:08
Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Hazine filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Hazine konusu nedir, Büyük Hazine oyuncuları kimler ve Büyük Hazine özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 'in oynadığı hazine avcısı ben Gates'in, suikastçi John Wilkes Booth'un günlüğünden kaybolan sayfaların izini sürerek 'un öldürülmesinin ardındaki sır perdesini kaldırma çabasını anlatıyor. Helen Mirren filmde Ben Gates karakterinin annesini oynarken Ed Harris de filmin kötü adamı rolünde kamera karşısına geçti

BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI VE KADROSU

Büyük Hazine Yönetmeni: Jon Turteltaub

Büyük Hazine Oyuncuları: Nicolas Cage, Diane Kruger, Bruce Greenwood, Jon Voight, Helen Mirren

Büyük Hazine Tür: Aksiyon, Macera

Büyük Hazine Yapım Yılı: 2007

Büyük Hazine Vizyon Tarihi: 4 Ocak 2008 Cuma

Büyük Hazine Senaryo: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley

Büyük Hazine Yapım Ülkesi: ABD

Büyük Hazine Orijinal Dil: İngilizce

Büyük Hazine Orijinal Adı: National Treasure: The Book of Secrets


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: Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
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