Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Hazine filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Hazine konusu, Büyük Hazine özeti ve Büyük Hazine oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Hazine filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Hazine filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Hazine filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Hazine konusu nedir, Büyük Hazine oyuncuları kimler ve Büyük Hazine özeti gibi konuları inceliyoruz.
BÜYÜK HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, Nicolas Cage'in oynadığı hazine avcısı ben Gates'in, suikastçi John Wilkes Booth'un günlüğünden kaybolan sayfaların izini sürerek Abraham Lincoln'un öldürülmesinin ardındaki sır perdesini kaldırma çabasını anlatıyor. Helen Mirren filmde Ben Gates karakterinin annesini oynarken Ed Harris de filmin kötü adamı rolünde kamera karşısına geçti
BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI VE KADROSU
Büyük Hazine Yönetmeni: Jon Turteltaub
Büyük Hazine Oyuncuları: Nicolas Cage, Diane Kruger, Bruce Greenwood, Jon Voight, Helen Mirren
Büyük Hazine Tür: Aksiyon, Macera
Büyük Hazine Yapım Yılı: 2007
Büyük Hazine Vizyon Tarihi: 4 Ocak 2008 Cuma
Büyük Hazine Senaryo: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley
Büyük Hazine Yapım Ülkesi: ABD
Büyük Hazine Orijinal Dil: İngilizce
Büyük Hazine Orijinal Adı: National Treasure: The Book of Secrets