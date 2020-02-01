: Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!

01.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:08

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Hazine filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Hazine filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Hazine konusu nedir, Büyük Hazine oyuncuları kimler ve Büyük Hazine özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Nicolas Cage'in oynadığı hazine avcısı ben Gates'in, suikastçi John Wilkes Booth'un günlüğünden kaybolan sayfaların izini sürerek Abraham Lincoln'un öldürülmesinin ardındaki sır perdesini kaldırma çabasını anlatıyor. Helen Mirren filmde Ben Gates karakterinin annesini oynarken Ed Harris de filmin kötü adamı rolünde kamera karşısına geçti

BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI VE KADROSU

Büyük Hazine Yönetmeni: Jon Turteltaub

Büyük Hazine Oyuncuları: Nicolas Cage, Diane Kruger, Bruce Greenwood, Jon Voight, Helen Mirren

Büyük Hazine Tür: Aksiyon, Macera

Büyük Hazine Yapım Yılı: 2007

Büyük Hazine Vizyon Tarihi: 4 Ocak 2008 Cuma

Büyük Hazine Senaryo: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley

Büyük Hazine Yapım Ülkesi: ABD

Büyük Hazine Orijinal Dil: İngilizce

Büyük Hazine Orijinal Adı: National Treasure: The Book of Secrets

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