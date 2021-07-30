Büyük Göç konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?

Ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott'un 2014 yapımı Exodus: Gods and Kings filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Türkçeye "Büyük Göç" ismiyle çevrilen film araştırılıyor. Peki, Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) filmi konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlamaktadır. Peki, Büyük Göç konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Christian Bale - Musa

Joel Edgerton - II. Ramses

Aaron Paul - Yeşu

John Turturro - I. Seti

Ben Kingsley - Nun

Sigourney Weaver - Tuya

María Valverde - Sippora

Indira Varma - Başrahibe

Hiam Abbass - Bityah

Kevork Malikyan - Yitro

Anton Alexander - Dathan

Golshifteh Farahani - Nefertari

Ben Mendelsohn - Hegep

Dar Salim - Khyan