Büyük Göç konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?
Ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott'un 2014 yapımı Exodus: Gods and Kings filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Türkçeye "Büyük Göç" ismiyle çevrilen film araştırılıyor. Peki, Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) filmi konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlamaktadır. Peki, Büyük Göç konusu nedir? Büyük Göç oyuncuları kimler?
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Christian Bale - Musa
Joel Edgerton - II. Ramses
Aaron Paul - Yeşu
John Turturro - I. Seti
Ben Kingsley - Nun
Sigourney Weaver - Tuya
María Valverde - Sippora
Indira Varma - Başrahibe
Hiam Abbass - Bityah
Kevork Malikyan - Yitro
Anton Alexander - Dathan
Golshifteh Farahani - Nefertari
Ben Mendelsohn - Hegep
Dar Salim - Khyan