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Büyük Felaket filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Felaket filmi ne zaman, nerede çekildi?

Büyük Felaket filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Felaket filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Felaket filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Felaket konusu, özeti ve Büyük Felaket oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Felaket filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Felaket filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Felaket filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Felaket konusu nedir, Büyük Felaket oyuncuları kimler ve Büyük Felaket özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.

İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.

Mark Wahlberg

Kurt Russell

Douglas M. Griffin

James DuMont

Joe Chrest

BÜYÜK FELAKET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 30 Eylül 2016 (Türkiye)

30 Eylül 2016 (Amerika Birleşik Devletleri)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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