BÜYÜK ATATÜRK'Ü SAYGIYLA VE SEVGİYLE ANIYORUM

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatın 83. yılında yayınladığı mesajda, " Büyük Türk Milletinin kahramanı Atatürk'ü ilelebet sevmeye, onun değerlerini korumaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun Ata'm" dedi.

CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ

Başkan Babaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Hakk'a uğurlamamızın 83. yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi karşısında gururlanıyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşayacaktır. Atamızın ve aziz şehitlerimizin emaneti ulu çınar gibi dünya var oldukça varlığını devam ettirecektir.

DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz. Büyük şahsiyetler; fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de ülke olarak, kendisini İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak gururla anıyoruz. Onu her zaman sevgiyle, saygıyla ve hürmetle anacağız. Milli ve manevi değerlerimizi korumaya ve onları yüceltemeye devam edeceğiz.

DUA İLE ANIYORUM

Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 83. yıldönümünde tüm dünyanın dehasıyla ve fikirleriyle saygı duyduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum.

ANMA PROGRAMLARINA DAVET

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ölümünün 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Hendek'te de bir dizi programla anılacak. Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ile başlayacak tören 09. 05'te yapılacak saygı duruşu ile devam edecek. Ardından saat 10. 00'da Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonunda anma programı düzenlenecek. Anma programlarına tüm Hendek halkı davet edildi.

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