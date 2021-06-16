Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
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Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve bir süreden bu yana aşk yaşadığı Seçil Gür'ün sessiz sedasız şekilde ayrıldığı öğrenildi. Ortaç da ayrılık haberlerini doğruladı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dolu dizgin devam eden ve aşık olduğu bilinen Seçil Gür'le ayrıldı. Ünlü şarkıcı İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından aşkı Seçil Gür'de bulmuştu. Daha önce de haklarında ayrılık haberleri çıkan ikilinin bu sefer kesinlikle ayrıldığı belirtildi.

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı. Ancak ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'ın proje albümünde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI

Ortaç, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Ortaç, "Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı" diyerek ayrılığı doğruladı.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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