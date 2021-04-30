Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede
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Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

Büyük açılışa günler kaldı.

Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede

Ramazan'ın son Cuması açılması planlanan Taksim Camii, havadan çekilen görüntülerle Çamlıca Camii ile aynı karede görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Ayı'nın son Cuma günü 7 Mayıs tarihinde açılışı planlanan Taksim Camii, son hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor. Avize, mihrap, minber yerleştirilerek ince işçilikler yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii ve Çamlıca Camii aynı karede görüntülendi.

Taksim Camii 7 Mayıs Cuma günü açılması için hazırlıkları tamamlanıyor. Dış cephede bütün hazırlıklar tamamlanan caminin mahyası bile asıldı. Havadan görüntülenen camii muhteşem mimarisi ile Taksim meydanının siluetini güzelleştirdi. Çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ve Taksim Camii aynı karede görüntülendi. Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan camii içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor. Cami içerisinde bulunan iskelelerin tamamı söküldü. Ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı. Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali" yazılı 6 hat levhası yerleştirildi. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazılıyor.

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edildi. 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek camide Konferans ve sergi salonları yer alacak. 61 metre yükseklikte bulunan minarelerinin arasına mahya asıldı.

Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede
Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede
Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede
Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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