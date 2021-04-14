BUTTİM'e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak
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BUTTİM'e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BUTTİM'e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak

BUTTİM'de Türk-İslam sanatlarına uygun mimari ile yeni bir cami inşa edilecek.

BUTTİM'de Türk-İslam sanatlarına uygun mimari ile yeni bir cami inşa edilecek. Başkan Sadık Şengül, caminin isminin Fahreddin Paşa olacağını açıkladı.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) kuzeyinde, İstanbul Yolu'na yakın bir noktada 3 bin kişilik kapasiteli olarak inşa edilecek Fahreddin Paşa BUTTİM Camii'nin bölgenin ihtiyacına karşılık vermesi bekleniyor. Türk İslam sanatlarına uygun bir tasarımla düzenlenecek olan Fahreddin Paşa BUTTİM Cami, bünyesinde yer alacak taziye evi ile de öne çıkacak. Caminin BUTTİM esnafının imkanlarıyla inşa edileceğini vurgulayan BUTTİM Fahreddin Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Güneş, caminin bölgede önemli merkez olacağının altını çizdi.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, caminin Türk-İslam mimarisine uygun olması için Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hicabi Gülgen ile bir araya geldiklerini söyledi. Şengül, "Hicabi Gülgen Hocamız ile cami projemizin nasıl olması gerektiği hakkında istişarelerde bulunduk. Fahreddin Paşa Camii'nin Türk-İslam medeniyetini sembolize eden bir yapıda olmasını amaçlıyoruz. Taziye evi, Diyanet'e bağlı kütüphane ve çay ocağı ile önemli bir buluşma noktası olarak, bölgemize değer katacak" ifadelerini kullandı.

BUTTİM'de merkez haline gelecek olan camiye Medine Kuşatması'nda kahramanlık gösteren Fahreddin Paşa'nın adını verdiklerini belirten Sadık Şengül, "Medine Kuşatması'nda zor şartlar altında komutanlık yapan Fahreddin Paşa'nın Bursa'da bir camide adının olmadığını fark ettik ve böyle bir karar aldık. Bin metrekarede inşa edilecek iki katlı camimizde yer alacak BUTTİM Fahreddin Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği de üyelerinin sosyalleşmesinde önemli bir etken olacak. İnsanların bir arada hoş vakit geçirebileceği, ibadetlerini yapabilecekleri, kolay ulaşım sağlayabilecekleri ve Türk-İslam sanatlarının izlerini görebilecekleri ibadethanemizi birkaç yıl içinde inşa etmeyi planlıyoruz" dedi. - BURSA

BUTTİM'e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak
BUTTİM'e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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