Bütçe görüşmelerinde renkli görüntüler! HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı

Tbmm Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2022 bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Zaman zaman yumruklaşmaya varan kavga görüntüleriyle gündem olan bütçe görüşmelerinde renkli görüntülere de geliyor.

BEYAZ TÜLBENT BÖLGENİN GELENEKSEL KIYAFETİ

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbenti ile çıktı. Beyaz tülbent, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüz yıllardır kadınların taktığı geleneksel bir kıyafet olarak biliniyor.

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