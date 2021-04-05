Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz kardeşlerin ailesi bulundu mu? Ankara'da evlatlık verilen ikiz kardeşler biyolojik ailesini arıyor!
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Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz kardeşlerin ailesi bulundu mu? Ankara'da evlatlık verilen ikiz kardeşler biyolojik ailesini arıyor!

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Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz kardeşlerin ailesi bulundu mu? Ankara'da evlatlık verilen ikiz kardeşler biyolojik ailesini arıyor!

Ankara'da evlatlık verilen Büşra Yılmaz ve Beyza Yılmaz kardeşler, ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Müge Anlı'da cevap arayan Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz konusu ele alınıyor.

Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz kardeşlerin ailesi bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da biyolojik ailesini arayan Büşra Yılmaz ve Beyza Yılmaz kardeşler kimdir?

ANKARA'DA EVLATLIK VERİLEN İKİZ KARDEŞLER BİYOLOJİK AİLESİNİ ARIYOR

3 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Beyza ve Büşra kardeşler, biyolojik ailelerine bulabilmek için Müge Anlı'ya katıldı. Ankara'da 6 Mart 1990 tarihinde evlatlık verilen kardeşlerin biyolojik ailesinin ismi Mahi ve Perihan olarak ifade edildi. Ancak bu isimler tam net olmayabilir.

3 gün Dr. Hikmet Uludamar'ın muayehanesinde duran ikizler detayları aktarıyor.

Büşra Yılmaz Beyza Yılmaz kardeşlerin ailesi bulundu mu? Ankara'da evlatlık verilen ikiz kardeşler biyolojik ailesini arıyor!

BÜŞRA YILMAZ BEYZA YILMAZ KARDEŞLERİN AİLESİ BULUNDU MU?

Canlı yayına 5 Nisan 2021 itibarıyla katılan kardeşler ailelerini aramaya devam ediyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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