Büşra öğretmenin ölümünde kahreden detay
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Büşra öğretmenin ölümünde kahreden detay

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki öğretmen Büşra Çerşil'in 3 ay sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Büşra öğretmenin ölümünde kahreden detay
02.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:00

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki öğretmen Büşra Çerşil'in 3 ay sonra nişanlanacağı öğrenildi. Arkadaşları genç öğretmen için veda mesajı yayınladı.

31 Mayıs gecesi Denizli'den Aydın yönüne giden 26 yaşındaki Büşra Çerşil, kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmiş ve hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Çerşil'i, görev aldığı okulundaki mesai arkadaşları unutmadı. Büşra Çeşnil'in anısına bir anma yazısı yayınladı.

Okul Müdürü Hatice Tuğba Yeşilpınar Çeşnil için kaleme aldığı yazıda; "Büşra Çeşnil 26 yaşında yaşama umudu ile dolu, mesleğine ve öğrencilerine aşık bir insandı, kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi. 'Seni hiç unutmayacağız' sözleriyle mesajına başlayan Yeşilpınar, "Kalemin bile yazamadığı anlar olur bilir misiniz? Parmağın tutamadığı, sözün edilemediği anlar... Bugün öyle bir gün. Büşra Öğretmen.. O kimseyi incitmeyen, herkesin derdiyle dertlenen, daima gülümseyen candan öte candı. Onun için her öğrencisi çok özel, her öğretmen arkadaşı çok güzeldi. 4 yıl öylesine güzel çalıştık ki.. Bir sorumluluğu üstüne aldığında en iyisini yapacağına her zaman emindik. Bu hep böyle oldu. Büşra Öğretmen hiç beklemediğimiz bir anda, aramızdan ayrıldı. Ölüm kimseye yakışmıyor biliyorum ancak emin olun ona hiç ama hiç yakışmadı. Henüz 26 yaşındaydı. 3 ay sonra nişanlanacak ve hemen evlenecekti. Yaşamla ilgili müthiş hayalleri vardı. ve bir anda bu hayaller sustu, dilsiz kaldı, yok oldu. Pek çok öğretmen, öğrenci gözyaşı döktü. Bir öğrencisi aradı ve bana şöyle dedi, 'Öğretmenim ben onda hep kendimi gördüm. Onun gibi biri olacağım, onun gibi bir öğretmen, onun gibi bir dinleyici, onun gibi bir çözüm üretici, ondan öğreneceğim çok şey vardı ve o gitti.' Ağlıyordu, ve ben sadece susabiliyordum. ve dedim ki kendi kendime" Öyle bir gidiş gittin ki imzan öğrencilerinde, bizde... ve bize öyle bir ders verdin ki o genç yaşında sadece nasıl öğretmen olmak gerektiğini değil nasıl insan olmak gerektiğini de öğrettin bize" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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