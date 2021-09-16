Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki - Haberler Magazin
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Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

Hürriyet - Haberler | Magazin
Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

Büşra Develi, sorular üzerine "Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalardan alışveriş yapıyorum" dedi.

Büşra Develi, sorular üzerine "Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalardan alışveriş yapıyorum" dedi.

'Mütevazı takılıyorum'

"Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık, içimize sinen bir iş oldu" diyen Birkan Sokullu da tüketim alışkanlıkları hakkında konuştu:

"Yeteri kadar kıyafetim var. Bu konuda mütevazı takılıyorum. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, herkesin ihtiyacı kadar alması, ayrıca doğaya saygılı tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapıyorum."

Başka türlü bir ilişki

Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay'la ilişkisinin kıskançlıkları nedeniyle bittiği iddiasına yanıt verdi: "Bir ilişkinin bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok. Biz hala görüşüyoruz ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik, başka türlü bir ilişki yürütüyoruz."

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki - Haberler Magazin
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