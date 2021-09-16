Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

Büşra Develi ile Birkan Sokullu, Beymen Club'un 2021 sonbahar-kış kampanyası için biraya geldi. Markanın yeni reklam çekimler için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi.

MÜTEVAZI TAKILIYORUM, GEREKTİĞİ KADAR ALIYORUM

Büşra Develi ile Birkan Sokullu, Beymen Club'un 2021 sonbahar-kış kampanyası için biraya geldi. Markanın yeni reklam çekimler için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi. Birkan Sokullu, partneri Büşra Develi ile ilk kez çalıştıklarını söyleyip, pandemiyle birlikte alışkanlıkların değiştiğini ve insanların ihtiyacı kadar tüketmesi gerektiğini savunup şöyle konuştu: "Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık içimize sinen bir film oldu. Yeteri kadar elbisem var, artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki herkesin yeteceği ve ihtiyacı kadar, doğaya saygılı üretilmiş tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de hayatımda ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. Abartılacak bir durum yok mütevazı takılıyorum"

Bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok

Büşra Develi ise, sevgilisi Cem Aktay'la ilişkilerinin kendi yaptığı kıskançlıklar nedeniyle bittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. İlişkilerinin bittiğini ancak bunun kıskançlık nedeniyle olmadığını ve arkadaş olarak görüştüklerini söyleyen Develi "Tabii özel durum ama öyle bir şeyler yazıldı kıskançlık gibi, illa bir ilişkinin bitmesi için öyle şeylerin olmasına gerek yok. Biz hala görüşüyor ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik başka türlü bir ilişki yürütüyoruz" dedi.

Artık erkeklerin de çok ayakkabısı var

Büşra Develi ayrıca bir soru üzerine artık sadece kadınları çok ayakkabı satın almadığını erkeklerin de fazla ayakkabı kullandığını ifade edip "O sınırlar o kadar belirgin değil, herkes istediği gibi giyiyor. Çok ayakkabısı olan erkekler de var sadece kadınlar giymiyor bence. Hiç marka takıntım yok kendimle özdeşleşen markalarla alışveriş yapıyorum. Beğendiğim rahat olduğum şeyleri seçiyorum" şeklinde konuştu.

Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı

Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Yeşim Salkım Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Halis Özkahya Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 03:18:32. #1.17#