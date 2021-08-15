Büşra Develi'den şaşırtan detoks

Büşra Develi, tatilden yeni geldiğini ve orman yangınları nedeniyle artık tatile çıkmanın içinden gelmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, yaptığı detoksu da ilk kez açıkladı... İşte detaylar...

Büşra Develi, alışverişe çıktığı Nişantaşı City's'deydi. Tatilden yeni geldiğini ve orman yangınları nedeniyle artık tatile çıkmanın içinden gelmediğini söyleyen oyuncu, "Pandemi nedeniyle pek dışarı çıkmak istemiyorum. Bazı ihtiyaçlarım için dışarı çıktım. Bu yangınlar varken içimden tatil yapmak da gelmiyor" dedi. Son dönemde gelen proje tekliflerini değerlendirip, boş zamanlarında vakit geçirip gündem takip ettiği sosyal medyadan bunaldığı için sosyal medya detoksu yapacağını söyleyip, "Instagram'da çok aktif olamıyorum ama Twitter'da kendim tweet atmasam bile bütün gündeme hakim oluyorum. Arada da bırakıyorum ki ruh sağlığım kendimi toparlasın diye sonra yine düşüyorum. Kötü gelmeye başlayınca da terk ediyorum. Twitter detoksu yapmak arada gerekiyor ruh ve akıl sağlığımız için kesinlikle gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HAKKIMI DİJİTALDEN YANA KULLANACAĞIM'

Gelen dizi projelerini değerlendirdiğini de anlatan Develi, gönlünün dijital mecralardan yana olduğunu belirtip sözlerini şöyle devam ettirdi: "Birkaç bir şey var sezonda bir projeye dahil olacağım. Farklı farklı seçenekler var önümde en doğrusuna karar vermeye çalışıyoruz. Hem dijital hem de ekranda olmayı planlıyorum dersem çok ipucu vermiş olmam. Dijitalde içerikler daha tatmin edici, sanırım hakkımı oradan yana kullanıyorum. Süreler daha rahat ve konforlu."

Kaynak: Snob Magazin