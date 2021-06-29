Büşra Büyükşen kimdir, ne mezunu? Büşra Büyükşen cinayet hakkında ne dedi, son durum nedir?

Konya'da işlenen cinayet sonrası araştırılan konular arasında "Büşra Büyükşen kimdir? Büşra Büyükşen kaç yaşında? Büşra Büyükşen ne mezunu? Büşra Büyükşen cinayet hakkında ne dedi, son durum nedir?" gibi başlıklar yer alıyor. Büşra Büyükşen olayın tek görgü tanığı olarak ifade vermişti. Konuların odağında olan Büşra Büyükşen üniversitede nerede okudu?

Büşra Büyükşen kimdir, ne mezunu? Büşra Büyükşen kaç yaşında? Büşra Büyükşen cinayet hakkında ne dedi, son durum nedir? sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan genç kadın dehşet anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı. Büyükşen ailesinin katili kimdir?

BÜŞRA BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Büşra Büyükşen Konya'da ailesiyle yaşamaktaydı. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunu olan Büşra Büyükşen, Büyükşen cinayetinin tek tanık olarak bilinmekte.

Cinayetin Büşra ve ya Betül'e aşık birinin de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Büşra sevgilisi olmadığını sadece önceden konuştuğu birileri olduğunu söyledi.

NECLA METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Büşra Büyükşen, cinayet gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım"

Büyükşen, ailesinin mahallede çok sevildiğini, kimseyle husumetlerinin olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"O gece, annem ve babamla evde oturuyorduk. Birden bahçe kapısı açıldı, içeriye biri girdi. Gezmeye giden ağabeyimin geldiğini zannettik. Sonra içeriye yüzü maskeli, elinde tüfek bulunan kişi girdi ve doğrudan babama yönelerek ateş etti. O sırada babam sadece ellerini kaldırmış 'Yapma' diyordu. Annem ise sadece 'Allah' diyerek bağırıyordu, şoka girdi. Ben de önümdeki çaydanlığı katile fırlatarak, odadan kaçmaya çalıştım. Bu sırada silahıyla uğraşıyordu. Sonra bana ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Dipçikle başıma vurdu, yere düştüm. Orada bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım. Bir süre sonra babamın ve annemin odasına bakmaya bile cesaret edemedim. Arkadaki odanın penceresinden atlayarak sokağa fırladım. Bu sırada ayağım kırılmış. Yoldan geçen bir araca binerek jandarmadan yardım istedim."

"Telaşa kapıldığını düşünüyorum"

Annesinin öldüğünü hastanede öğrendiğini anlatan Büyükşen, "Katil beni rahatlıkla öldürebilirdi, karşı koyamazdım. Telaşa kapıldığını düşünüyorum. İki hafta geçti ama hala bir gelişme yok. Olay yerinde bir iz, delil bırakmıştır diye ümit ediyoruz ancak şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Çok şüpheli gösterildi. O maskeli adamı tanımıyorum. Aşina olduğum biri değil. Şüphelendiğimiz kimse yok. Ailem sorunlu insanlar değildi." ifadelerini kullandı.

Annesi kısa süre önce kanseri yenmiş

İstanbul'da doktor olan Osman Büyükşen de annesi Necla Büyükşen'in kanser tedavisi gördüğünü ve kısa süre öncede ölümcül hastalığı yendiğini aktardı.

Katilin bulunmasının yüreklerine su serpeceğini dile getiren Büyükşen, "Acımızı bile yaşayamadık. Katilin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz. İki masum, annem ve babam öldürüldü. Acımı tarif edemem ancak katilin bulunması ve gereken cezayı alması için gören, duyan varsa emniyet güçlerine ifade vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen, evin pencere ve kapılarını güçlendirdiklerini, kardeşi Büşra'nın tek görgü tanığı olduğunu ve güvenlik nedeniyle İstanbul'a götüreceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.