Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?
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Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?

Çoğu vatandaşımızın anlamını bilmediği ve sosyal medyada gündem olan "Buşon" kelimesi nedir, ne demektir ve nerelerde kullanılır haberimizde detaylıca anlatacağız. Ayrıca buşon ücreti ne demektir onun hakkında da bilgi vereceğiz.

Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?
23.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:06

Buşon sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine buşon ne anlama geliyor ne demektir vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Peki buşon nedir, nerelerde kullanılır, ne işe yarar anlatalım.

BUŞON NEDİR?

Buşon, Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesine göre "Şişeyi kapatmaya yarayan tapa." anlamına gelmektedir. Dilimize Fransızca'dan (bouchon) kelimesinden geçmiştir. Buşon kelimesi ayrıca kulak kiri anlamına da gelmektedir.

Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?

Kısacası şişeyi kapatmaya yarayan bir tıpa, mekanizmaya buşon ismi verilmektedir. Üstteki görselden TDK'nın resmi tanımına bakabilirsiniz.

BUŞON NEREDE KULLANILIR?

Buşon daha çok restoranlarda, lokantalarda, lüks mekanlarda vb. yerlerde kullanılan bir alettir. Sosyal medyada İstanbul Belediye Başkanı ile ilgili çıkan haberler sonucu gündeme gelmiştir.

BUŞON ÜCRETİ NEDİR? KAÇ TL'DİR?

Buşon ücreti sosyal medyada İBB başkanı Ekram İmamoğlu'nun buşon ücretlerinin ödemesinin akabinde gündeme gelmiştir. Peki vatandaşların merak ettiği buşon ücreti kaç TL'dir şimdi onu yazalım.

Buşon ücreti İBB'nin ödemiş olduğu veriye göre 3115 Türk Lirası (Üç bin yüz elli beş) olduğu açıklanmıştır.

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