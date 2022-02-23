BUSKİ Bursa su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Şubat Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Şubat Çarşamba Bursa su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi Fevzidede, Sevketiye ve Serefiye Mahalleleri ve civarinda 18.02.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasinda 10:00 17:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 17:00

Kesim Zamanı:18/02/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Balkan , Kızılcıklı Mahalleleri ve civarlarında Bursagaz çalışmasında ana taşıyıcı su hatlarına hasar verdiğinden dolayı ; oluşan arızayı gidermek için 23.02.2022 tarihinde 13:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Plan.Tar: 23/02/2022 13:00 ~ 23/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:23/02/2022 13:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Meyan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.02.2022 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/02/2022 14:00 ~ 23/02/2022 16:00

Kesim Zamanı:23/02/2022 14:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Soybilir Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.02.2022 tarihinde 14:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/02/2022 14:30 ~ 23/02/2022 17:00

Kesim Zamanı:23/02/2022 14:30

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi 33. Cadde ve civarında 15.01.2022 - 28.02.2022 tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 15/01/2022 10:00 ~ 28/02/2022 18:00

Kesim Zamanı:15/01/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Güngören Mahallesi ve civarlarında Arıza nedeniyle 23.02.2022 tarihinde 10:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Plan.Tar: 23/02/2022 10:30 ~ 23/02/2022 14:00

Kesim Zamanı:23/02/2022 10:30

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