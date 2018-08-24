Buse Varol Sunuculuğunu Yaptığı Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Tatlı programında sunucu değişikliğine gidilerek Buse Varol yerine oyuncu Serhat Kılıç'ın getirildiği açıklanmıştı. Önceki akşam Alişan'ın sahnesine gelen Buse Varol, magazincilere program hakkında açıklama yaparak, yapımcıyla sorun yaşadığını söyledi.

"YAPIMCIYLA KONUŞTUĞUMUZ GİBİ İLERLEMEDİ"

Karnı iyice belirginleşmeye başlayan Buse Varol'a, "hamileliğiniz nedeniyle mi programdan ayrıldınız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Varol da konu hakkında şunları söyledi:

Kişisel olarak yapımcıyla konuştuğumuz gibi ilerlemedi. Karşılıklı oturduk konuştuk istemedim, onlarla da uyuşmazlığımız oldu. Bazı şeylerde anlaşmazlığımız oldu. Sete gidiyorum haftaya dizi başlıyor haftaya setteyim. Ben kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. Oturmayı sevmem. İnşallah doğuma kadar da bir aksilik olmaz giderim diyorum. İşi de seviyorum, seti de seviyorum.