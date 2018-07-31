Buse Narcı, Sinan Akçıl'la İlişkisi İçin "Sinan Benim Yunan Heykelim" Dedi

36 yaşındaki popçu Sinan Akçıl'la bir süre önce aşk yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Buse Narcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. İlişkisi hakkında konuşan Narcı, "Sinan benim Yunan heykelim ona öyle sesleniyorum" dedi.

"SİNAN BENİM YUNAN HEYKELİM"

Muhabirlerin "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu cevap veren Narcı, ""Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip" diyerek herkesi şaşırttı.

"BİRBİRİMİZİ YENİ TANIYORUZ"

Önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yiyen Sinan Akçıl, habercilere yakalanmamak için Yunanistan'a tatile gideceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Buse Narcı ile aşk yaşamaya başlayan Sinan Akçıl "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna cevap verdi: "Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz." Bu sırada telefonla görüntülü olarak sevgilisini aradı. Buse Narcı da, Çeşme tatilinde denize girerken cep telefonunu elinden düşürmemişti.

BUSE NARCI KİMDİR?

Fethiye'de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz'dan tiyatro eğitimi alan Narcı, Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.

'Bugün Ne Giysem' adlı yarışmaya katılıp burada Barbie olarak adlandırılınca foto modellik teklifleri alan Buse Narcı, Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.