Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu
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Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu

14.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:55
Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu

Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu sağlığına kavuştu.

Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu sağlığına kavuştu. 14 gün boyunca evinde kalan İskenderoğlu, arkadaşının özel stüdyosunda spor yapmaya başladı: "Hastalığın ilk günlerini çok halsiz geçirdim. Daha sonraki günlerde ilaçlarla kendimi toparladım. Bu süre boyunca dinlendim ancak spor yapamadım. Artık fırsat buldukça arkadaşımın özel stüdyosunda spor yapıyorum."

Kaynak: Hürriyet

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