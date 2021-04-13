Buse Çelik kimdir? Kanatsız Kuşlar Mine kim? Buse çelik kaç yaşında?

Nurgül Yeşilçay' ın yeğeni olarak tanınan Buse Çelik son günlerde hayatı merak edilen isimler arasında. Bir zamanlar ATV'nin dizilerinden olan Kanatsız Kuşlardan da tanınan Buse Çelik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Buse Çelik kimdir? Kanatsız Kuşlar Mine kim? Buse çelik kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.