Buse Çelik kimdir? Kanatsız Kuşlar Mine kim? Buse çelik kaç yaşında?
Nurgül Yeşilçay' ın yeğeni olarak tanınan Buse Çelik son günlerde hayatı merak edilen isimler arasında. Bir zamanlar ATV'nin dizilerinden olan Kanatsız Kuşlardan da tanınan Buse Çelik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Buse Çelik kimdir? Kanatsız Kuşlar Mine kim? Buse çelik kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nurgül Yeşilçay' ın yeğeni olarak tanınan Buse Çelik son günlerde hayatı merak edilen isimler arasında. Bir zamanlar ATV'nin dizilerinden olan Kanatsız Kuşlardan da tanınan Buse Çelik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Buse Çelik kimdir? Kanatsız Kuşlar Mine kim? Buse çelik kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUSE ÇELİK KİMDİR?
Buse Çelik, 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. Nurgül Yeşilçay'ın yeğeni olduğu bilinen genç ve güzel oyuncu, Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştur
Sonrasında Çukurova Üniversitesi Sinema- Televizyon eğitimi almıştır.
Nurgül Yeşilçay'ın destekleriyle oyunculuk kariyerine ilk adımını Atv kanalının eski dizilerinden Kanatsız Kuşlar ile atmıştır.
Buse Çelik Kanatsız Kuşlar dizisinde Mine karakterine can vermişti.
Buse Çelik'in kişisel hayatı hakkında;
- Paten kaymayı, biisiklet sürmeyi ve ud çalmayı sevmektedir.
BUSE ÇELİK KAÇ YAŞINDA?
Buse Çelik 1994 doğumlu olup 27 yaşındadır.