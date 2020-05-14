Buse Arslan kimdir? Buse Arslan kaç yaşında ve nereli? Buse Arslan hayatı ve biyografisi! Ünlü oyuncu Buse Arslan zaman zaman sosyal medyada gündem olmakta. Herkesin beğenerek izlediği güzel oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Buse Arslan kimdir? Buse Arslan kaç yaşında ve nereli? Buse Arslan hayatı ve biyografisi!

Türk dizi oyuncuları arasında adından sıkça söz ettiren ve herkesin beğendiği güzel oyuncu Buse Arslan zaman zaman gündem olmakta. Hem dizi oyunculuğu hem de sosyal yaşantısıyla gündeme gelen güzel oyuncu hakkında herkesin merak ettiği soruları yanıtladık. Detaylar haberimizde.

BUSE ARSLAN KİMDİR?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldukta sonra AKadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atan ünlü oyuncu, daha sonra Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

BUSE ARSLAN KİMDİR?

2016 yılında iş adamı Kazım Akdeniz ile evlenmiştir. Buse Arslan, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterini canlandırmaktadır. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

BUSE ARSLAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)

2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)

2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)