Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır?

Soğuk kış aylarında veya mevsim geçişlerinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar artmakta. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı da bu şikayetlerin başında geliyor. Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Evde doğal yöntemlerle tıkanık burun nasıl açılır? soruları bu havalarda sıklıkla aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, evde burun tıkanıklığına doğal çözüm!

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte en iyi evde burun tıkanıklığına karşı yapılabilecek doğal çözümler!

Burun tıkanıklığı, aile hekimlerine veya kulak burun boğaz doktoruna başvuran hastalarda yaygın bir şikayettir. Kişinin rahat nefes almasını etkileyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ek olarak, obstrüktif uyku apnesinin (OSA) önemli bir bileşenidir ve uyku kalitesini de büyük ölçüde etkileyebilir. Burun tıkanıklığı olan sporcular, performanslarını ve potansiyellerinde performans göstermelerini de olumsuz etkileyebilir.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Sinüzit

Tiroid bozuklukları

Nazal septum deviasyonu

Uyku apnesi

Burun eti

Gebelik

Konka şişmeleri

Saman nezlesi

Alkol

Mesleki astım

Sahip olunan alerjiler

Burun polipleri

Nezle, soğuk algınlığı

Yüksek tansiyon

Mevsim geçişleri

Alerjik olmayan rinit

Baharatlı yemekler

Grip

Burunda yabancı cisim

Hormonal değişiklikler

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Bir tıkalı burun can sıkıcı olabilir. Burnunuz sık sık akar. Konuşurken sesiniz bir yabancınınmış gibi gelebilir. Ve nihayet tekrar nefes almak için burnunuzu temizlemek istediğinizde hiçbir şey çıkmaz. Burun tıkanıklığına dair yapılabilecek doğal çözümleri sizler için derledik.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burun tıkanıklığı için sprey kullanmak en kolay çözümlerden biri olabilir.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Bebeklerde uygulanacak doğal yöntemlerden biri tuzlu sudur. Bebeğiniz tuzlu sudan rahatsız olabilir. Bu yüzden buhar makinesi daha iyi olabilir.

Burun aspiratörleri bir diğer seçenek olarak karşımıza çıkar. Bebeğin burnundaki fazla mukusu çekerek solunumun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Bebeğin yastığını yükseltmek genzi dolan ve burun tıkanıklığı olan bebeklerde geniz akıntısını engeller.

EVDE BURUN TIKANIKLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM

Evde burun tıkanıklığına doğal çözümler bulmak oldukça kolaydır. Bunlardan biri hepimizin bildiği gibi tuzlu su dur. Okyanus suyunun burun tıkanıklığına iyi geldiği bilinmektedir. Ancak ulaşmak zor olabilir. Bu nedenle tuzlu su da aynı işlemi görmektedir. Ilık bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyerek eritin. Ayrıca bir çay karbonat da bu suyu pH açısından dengelemenizi sağlar.

dur. Okyanus suyunun burun tıkanıklığına iyi geldiği bilinmektedir. Ancak ulaşmak zor olabilir. Bu nedenle tuzlu su da aynı işlemi görmektedir. Ilık bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyerek eritin. Ayrıca bir çay karbonat da bu suyu pH açısından dengelemenizi sağlar. Nem , burun tıkanıklığında rahat nefes almanızı sağlar. Buhar makineleri bu durumda sizlere çok yardımcı olacaktır. Eğer buhar makineniz yoksa odanızı nemlendirmek için kaloriferlerin üzerine su koyabilirsiniz.

, burun tıkanıklığında rahat nefes almanızı sağlar. Buhar makineleri bu durumda sizlere çok yardımcı olacaktır. Eğer buhar makineniz yoksa odanızı nemlendirmek için kaloriferlerin üzerine su koyabilirsiniz. Zeytinyağı pek çok şeye deva olduğu gibi burun tıkanıklığına da iyi gelmekte. Burnunuza birkaç damla zeytinyağı damlatarak tıkanıklığa basit bir çözüm bulabilirsiniz.

pek çok şeye deva olduğu gibi burun tıkanıklığına da iyi gelmekte. Burnunuza birkaç damla zeytinyağı damlatarak tıkanıklığa basit bir çözüm bulabilirsiniz. Elma sirkesi, burun tıkanıklığına sebep olan mukusun incelmesine olanak sağlar. Asidik yapısıyla birlikte bakteri öldürerek virüs oluşumunu engeller. Bir bardak ılık suya, bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek gün içerisinde 2 defa içmek bu durumu engeller.

Ayrıca bir bardak ılık suya iki tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek karışımı burnunuza çekebilirsiniz.