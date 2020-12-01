Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Hissedilen burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir

İspanya'da yürütülen yeni bir araştırma korona taşıyan bazı hastalarda daha önce görülmemiş bir semptom olan burun kuruluğunun yaşandığını ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan hastalar 'burunlarında garip bir his' deneyimlediklerini söyledi. Yaygın belirtilerden önce ortaya çıkan kuruluğun toplamda 12 gün sürdüğü ifade edildi.

Barselona Üniversitesi'nde 35 koronavirüs hastasından oluşan bir grupla birlikte yaş ve cinsiyet açısından onlara denk bir kontrol grubu ankete katıldı. Katılımcılar, kendilerine yöneltilen sorulara sadece 'Evet' ya da 'Hayır' cevabını verdi.

BURUNLARINDA GARİP BİR HİS VARMIŞ

Independent Türkçe'nin haberine göre, henüz hakem onayından geçmeyen çalışmada hastaların yüzde 68'inden fazlası, burunla ilgili en az bir semptom bildirdi. Koronavirüs testi pozitif olan grubun 'burunda garip bir his' deneyimlediği ve 'aşırı kuruluk' gibi belirtileri kontrol grubuna kıyasla daha fazla bildirdiği ortaya çıktı.

ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR

Bunun yanında hastaların yüzde 52'si, sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini aktardı. Kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 3'te kaldı. Araştırmacılara göre burunda hissedilen bu belirtiler, ağırlıklı olarak koku ve tat kaybıyla birlikte görüldü. Ayrıca Kovid-19'un diğer belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü ifade edildi.